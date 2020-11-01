Вебинар точно для Вас, если Вы:

Являетесь экспертом, но инструменты устарели и работают медленно, а хочется ВАУ-эффекта у клиентов

Хотите быстро помогать себе и своей семье (избавление от страхов, удаление психосоматик, раскрытия ресурсов, отключения психогенетических программ и т.д.)

Хотите помогать людям, думаете сменить деятельность и стать коучем или психологом, но пока не решаетесь

Чувствуете, что в Вас скрыт потенциал, но Вы всё еще не продуктивны, сомневаетесь в себе и боитесь, что произойдет что-то плохое

Устали от повторяющихся деструктивных сценариев в своей жизни

Изучали самые разные темы, от научных до эзотерических, но так и не нашли решение своих проблем