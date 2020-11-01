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Гипнокоучинг
Прими участие и получи книгу Наргиз "Скрытые техники гипнопрограммрования"
Убеждения и установки, которые влияют на нашу жизнь

Гипнокоучинговая сессия - эффективный метод практика

Модель для экспертов - "Гипнокоучинг 300+"
технология достижения результата во всех сферах жизни
Бесплатно!
14 июня в 19:00
4 700₽
Какую пользу вы получите на серии вебинаров:
Психотехнологии
Узнаете о работе подсознание человека.
Техники гипнокоучинга
Научитесь применять техники.
Коучинг
Узнаете, какие ошибки делают коучи.
Онлайн-практика
Получите пошаговые алгоритмы по созданию практики.
Поймете откуда берутся деструктивные сценарии и негативные программы в жизни человека
Сможете самостоятельно применять техники внушения через мыслеобразы, самопрограммирование и идеомоторный диалог.
Сможете их избежать и понять, как же вести свой коучинг в удовольствие, без давления и манипуляций
Поймете, с чего начинается коучинг в онлайне, от правил открытия практики, до методолгии написания программ.
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Вебинар точно для Вас, если Вы:
Являетесь экспертом, но инструменты устарели и работают медленно, а хочется ВАУ-эффекта у клиентов
Хотите быстро помогать себе и своей семье (избавление от страхов, удаление психосоматик, раскрытия ресурсов, отключения психогенетических программ и т.д.)
Хотите помогать людям, думаете сменить деятельность и стать коучем или психологом, но пока не решаетесь
Чувствуете, что в Вас скрыт потенциал, но Вы всё еще не продуктивны, сомневаетесь в себе и боитесь, что произойдет что-то плохое
Устали от повторяющихся деструктивных сценариев в своей жизни
Изучали самые разные темы, от научных до эзотерических, но так и не нашли решение своих проблем
Хотите понять свои триггерные точки и почему мышление тянет Вас вниз
Автор программы
Наргиз Нойманн-Зандер
Коуч, клинический психолог, гипнолог, бизнес-тренер с опытом более 25 лет
Автор метода PLP Technology и основатель Виртуальной Академии Гипнокоучинга
Является гарантом Европейской образовательной программы (HiSTES)
Победитель ежегодного рейтинга Expert_RF - бизнес-гипнолог 2020 года
Автор книг "Подсознание. Тайна скрытая в нас самих" , "Настольная книга Гипнокоуча" и "Код Гения I"
Бизнес-гипнолог 2021 года по версии журанала PERSONO
Многодетная мама (8 детей)
РАСПИСАНИЕ ПРЕДСТОЯЩИХ ВЕБИНАРОВ
Как эксперту трансформировать себя и своих клиентов с помощью гипнокоучинга
Что вы узнаете на вебинаре?
• Что такое Гипнокоучинг
• Что такое техники гипнопрограммирования
• Как эта техника помогает добиваться уникальных результатов быстро и эффективно
Гипнокоучинг. Технология быстрых результатов для эксперта и клиентов
Что вы узнаете на вебинаре?
• 9 проблем современных коучей, психологов и других экспертов
• Что такое ограничения разума и как с ними работать
• 3 шага для проработки денежных ограничивающих убеждений
• 3 техники программирования подсознания
Как эксперту продавать свои программы, работать без выгорания и освоить техники гипнокоучинга
Что вы узнаете на вебинаре?
• Модель развития коучинговой практики на миллион
• Как создать кодекс коуча, который сделает вас счастливее
• 10 правил для продажи коучинговой программы
• 5 главных вопросов, которые задаем своим клиентам на консультации
31 мая 2022
19:00 МСК
14 июня 2022
19:00 МСК
7 июня 2022
19:00 МСК
Спикеры:
Спикеры:
Спикеры:
Наргиз
Нойманн-Зандер
Наргиз
Нойманн-Зандер
Денис
Вернер
Наргиз
Нойманн-Зандер
Денис
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НАШИ УЧЕНИКИ
Эксперты, которые прошли обучение гипнокоучингу от Наргиз
Зарегистрироваться на вебинар
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Мирослава Городничая
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ИП Нойманн-Зандер Н.Х., ИНН 744844394931,
ОГРНИП 318745600168289, РФ, пр. Ленина, 26а/2, офис 1103, Челябинск, Челябинская обл., 454091
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